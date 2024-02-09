شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة محطة طما لوقوف قطار 1011 اكسبريس أسوان - القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوف قطار رقم 1011( اكسبريس تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة بمحطة طما، على أن يكون مسيره طبقاً للجدول المرفق، وذلك اعتباراً من غدا السبت .

وأكدت السكة الحديد، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، وأنها لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لراحة جمهور الركاب.

وفى السياق تشغل هيئة السكة الحديد، سيارات كهربائية لتقدم خدمات التنقل داخل المحطة مجانا وبشكل يومى، لذوى الهمم وكبار السن بمحطة مصر بالقاهرة وعدد من المحطات الأخرى.

وكان وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة منح ذوى الهمم ومرافقيهم ( إن وجد ) تخفيض 50% فى حالة السفر بقطارات النوم وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها على كافة مستوى المحافظات، وبذلك يشمل التخفيض لذوى الهمم ومرافقيه السفر بكافة القطارات على كافة الخطوط بما في ذلك القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.