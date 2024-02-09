شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: زيارة بلينكن كشفت عمق الخلاف مع نتنياهو وانعدام الثقة فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتى كشفت عمق الخلاف مع رئيس الوزراء نتنياهو وانعدام الثقة وقلة صبر الإدارة الأمريكية تجاهه.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.