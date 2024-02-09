شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: أكثر من نصف مليون طالب خارج المدارس فى غزة والخسائر مأساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة خارج المدارس في غزة وكل يوم من أيام الحرب يعمق الجراح ومن الضروري وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدث الأونروا، أن أطفال غزة ينتظرون مستقبلا صعبا والخسائر في صفوفهم مأساوية عقب 4 أشهر من الحرب الوحشية.