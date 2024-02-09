شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تستعد لزيارة مصانع مشروعات ربط المناخ والأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تدعم مجالات الصناعة الخضراء، والمخلفات الصناعية والبلاستيك والوقود البديل، وكذلك تدعم تعزيز الاقتصاد القائم على المواد الحيوية في الصناعة، ودمج كفاءة الطاقة لزيادة الإنتاج والفاعلية وتقليل المخلفات، إضافة الى دعم الصناعة التكنولوجيات الجديدة الخضراء، كما يتم دمج أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة، انه يتم حاليا الاستعداد لزيارات ميدانية للمصانع التي تم يدعمها مشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة للأوزون، تلك التي تعد قصص نجاح في هذا المجال، إضافة الى استمرار مشروعات للربط بين المناخ والأوزون، وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد والتكييف، في اطار الاستعداد لاطلاق يوم الحياد الكربونى.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ، في إعداد دراسة حول تأثير تخزين الكربون على البيئة، ضمن أهداف خطة المساهمات الوطنية المحددة2030، والتعاون في إعداد قائمة بفرص الاستثمار الواعدة للقطاع الخاص كنموذج لدمج البيئة في قطاعات التنمية والاستثمار، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتعاونة مع المنظمة في الإقليم.