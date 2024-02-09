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انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية  من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، و الدكتور  شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية  إلى محافظة(شمال سيناء) يومي الخميس والجمعة : (27 – 28 رجب 1445هـ)، الموافق(8 - 9/2/2024م)، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية  "، وذلك على النحو التالي:

 

 


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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