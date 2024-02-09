شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، و الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء) يومي الخميس والجمعة : (27 – 28 رجب 1445هـ)، الموافق(8 - 9/2/2024م)، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية "، وذلك على النحو التالي:



