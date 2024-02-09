شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم جولة ميدانية بالدراجات وسط البلد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الجولة الميدانية بالدراجات التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، وشركة سانوفى مصر بمنطقة وسط المدينة صباح اليوم الجمعة، من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يومياً وتحديد الفرص لتخطيط وتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات في القاهرة وتنفيذها كجزء أساسى من مشاريع تطوير الطرق الجارية.

شارك فى الجولة نواب المحافظ للمناطق الغربية، والشرقية، والشمالية، وعدد من قيادات المحافظة وشركاء التنمية الدوليين وممثلى (ITDP) ، وشركة سانوفى مصر .

ورحب محافظ القاهرة بالمشاركين فى الجولة مؤكدًا على سعادته بكون محافظة القاهرة جزءًا من هذا النشاط الهام الذي يعمل على أن تكون مدينتنا صديقة للبيئة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هدفنا نشر ثقافة استخدام الدراجات فى القاهرة وربطها بوسائل المواصلات لأنها إحدى الوسائل الهامة لتعزيز النقل منخفض الكربون في المدينة والذى يسهم فى تحسين جودة الهواء من أجل مستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة.

وثمن محافظ القاهرة التعاون في هذا النشاط مع معهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) ومجموعة سانوفي مصر لتعزيز سياسات النقل المستدام والتخطيط الحضري بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تعمل بكل جد على إجراءات ضمان استثمار مستقبلي في القاهرة لراكبى الدراجات، حيث قامت محافظة القاهرة بتدشين مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك"مؤخرًا ، مؤكدًا أن القاهرة تعمل على زيادة مسارات الدارجات فى أرجاء مختلفة من القاهرة من خلال شبكة مسارات آمنة يسهل الوصول إليها، ويتم صيانتها جيدًا، وفصلها عن مسارات السيارات لضمان سلامة راكبيها فى اطار الجهود التى تهدف إلى جعل القاهرة مدينة صديقة للبيئة وأكثر استدامة وصحة وترابط.

وبدأ مسار الجولة التى شارك فيها أكثر من 100 دراجة من أمام ديوان عام المحافظة وانتهت عند فندق شتينبرجر بالتحرير، حيث اختبر راكبو الدراجات عددا من ممرات الدراجات التي قامت محافظة القاهرة بتنفيذها مؤخرًا على مسافة 2 كيلو متر في منطقة وسط المدينة، بالإضافة إلى أماكن لا تحتوي على مسارات للدراجات، كما سار راكبو الدراجات في حركة مرور مختلطة من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يومياً، لتقييم التجربة ووضع مقترحات لكيفية رفع كفائتها وذلك ضمن المبادرات التحفيزية للنقل المستدام والتنمية الحضرية التى تتم في القاهرة.

وشارك فى الجولة مشروع "كايرو بايك"، أول نظام عام لمشاركة الدراجات فى مصر والذى نفذته محافظة القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومؤسسة دروسوس السويسرية (DrososFoundation)، ومعهد سياسة النقل والتنمية(ITDP) والذي يتم تشغيله عن طريق شركة بدل (Baddel).

وتعانى القاهرة مثل العديد من العواصم من النمو السريع لاستخدام المركبات الخاصة مما يؤدى إلى الازدحام، كما ساهم التطور الصناعى وزيادة عدد السكان في مصر إلى تدهور جودة الهواء، الأمر الذى أبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية تلبي احتياجات المشاة وراكبي الدراجات لتحفيزهم على استخدامها بما يساعد على التخفيف من ارتفاع الانبعاثات، وتكاليف الوقود، وللحد من حوادث الطرق .

كما سيساعد تشجيع المواطنين على المشى، وركوب الدراجات وترك سياراتهم في المنزل على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته ، وتقليل الازدحام، والآثار الضارة الناتجة عن التلوث على الصحة العامة.

كما أن التحول إلى الأنماط المستدامة لممارسة المشى وركوب الدراجات سيعزز وجود حياة أكثر صحة، ونشاط، كما سيسهم فى خفض الإصابة بأمراض السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، إلى جانب فوائده الكبيرة للصحة البدنية والنفسية ، وزيادة النشاط وخفض معدلات الإصابة بالاكتئاب والقلق.

ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) هو منظمة عالمية غير ربحية تعمل مع المدن في جميع أنحاء العالم لتصميم وتنفيذ أنظمة نقل عالية الجودة وحلول سياسية تجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وإنصافًا واستدامة.