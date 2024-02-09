تستمر حتى 30 مايو.. انطلاق الدراسة غدا بالجامعات والمعاهد العليا

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد اعتبارًا من غد السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعامالجامعى 2023/ 2024.

وأعلنت الجامعات جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى، اذ تم الانتهاء من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة والبنية التحتية للقاعات والمدرجات لتكون على اتم استعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى 2023/ 2024.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علىاستعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى الثاني،وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلفالبرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعاتالتدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة،مؤكدًا أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاونكفريق عمل واحد.

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلباتالتى تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدميةواللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية،لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدماتالتعليمية المقدمة لهم.