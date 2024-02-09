وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي تسهم فى ربط البحرين الأحمر والمتوسط

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع "العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح"، حيث تفقد الوزير يرافقه رئيس وقيادات كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للانفاق مشروع الخط الأول فى المسافة من رأس الحكمة وحتى برج العرب بطول 180 كم.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطات رأس الحكمة و الضبعة و سيدى عبد الرحمن حيث تقع هذه المحطات فى مسار القطار السريع على الطريق الساحلى الدولي، كما تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكى تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى أيدى عاملة ووسيلة انتقال آمنة بعدها توجه لمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ وانشاء محطات العلمين وهى محطة للقطار السريع، ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى حركة نقل البضائع ثم محطة الحمام وهى محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالى، و تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلى الدولى بالإضافة إلى محطة برج العرب وهى أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالى مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وايضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلى الدولى وهى محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط حيث انها تتكون من عدد 6 سكك .

استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق الموقف التنفيذى لباقى محطات المشروع سواء من حيث التقدم فى معدلات تنفيذ أوتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسى لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإدارى والاستثمارى الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة

وتابع الوزير خلال جولته فى هذه المسافة مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى مسار المشروع والاعمال الصناعية من كبارى وانفاق واخوار وخرسانات الميول التى تحمى جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول فى هذه المسافة مثل أعمال تنفيذ عدد من كبارى تقاطعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكبارى المتقاطعة مع طرق برج العرب والغربانيات وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادى النطرون العلمين والبترول وسيدى عبدالرحمن وكذلك أعمال تنفيذ 2 كوبرى مسار (برج العرب والرويسات). ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط أكد وزير النقل، أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع "سيسترا" الفرنسى.

وتم استعراض قطاعات المسار التى تم وجارى تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيرى الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الاول من الشبكة حيث تم وصول اول قطار إقليمى وجارى تصنيع القطارات الإقليمية او السريعة وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التى تم الاتفاق عليها.

وأكد الوزير على هامش جولته فى تصريحات صحفية أن شبكة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالاضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

بالاضافة إلى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة فى تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.مشيرا إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائى السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالى 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 36 الف فرصة عمل غير مباشرة.