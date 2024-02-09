شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل تنفذ مخططا للتضييق على الفلسطينيين للنزوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تنفذ مخططا ممنهجا للتضييق على الشعب الفلسطيني للنزوح إلى مناطق عديدة في غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر لا تألو جهدا في تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإسرائيل هي من تعرقلها.