أخبار مصر

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل تنفذ مخططا للتضييق على الفلسطينيين للنزوح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل تنفذ مخططا للتضييق على الفلسطينيين للنزوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تنفذ مخططا ممنهجا للتضييق على الشعب الفلسطيني للنزوح إلى مناطق عديدة في غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر لا تألو جهدا في تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإسرائيل هي من تعرقلها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements