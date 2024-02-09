شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) يوم السبت 24 فبراير 2024م الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـــ عقب صلاة العشاء.

ويتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل آلشكر والتقدير للرئيس على هذه الإنابة الكريمة وعلى ما تفضل به من توجيه بشأن تعظيم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين رواتب جميع العاملين بالدولة.