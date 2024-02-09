شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف 295 ألف جنيه للأعضاء وأسرهم خلال شهر يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن نشاط الدعم الذى قدمته خلال شهرى يناير الماضى والذى بلغ 295 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور شادى صفوت عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن اللجنة تحرص على تقديم العديد من الخدمات والانشطة للأطباء ويأتى دعم الأطباء وأسرهم فى أوقات الأزمات والرعاية الاجتماعية والصحية على رأس إهتمامات وأولويات اللجنة الاجتماعية إلى جانب الأنشطة الأخرى مثل الصالون الثقافى والرحلات الداخلية والمصايف ورحلات الحج والعمرة .

أما عن موارد دعم الأطباء وأسرهم أكد د.شادى صفوت على أن الموارد تأتى فى المقام الأول من الأطباء أنفسهم مما يخصصه مجلس نقابة الأطباء من ميزانية النقابة كما أن تبرعات الأطباء تعتبر من الموارد المهمة ايضا لمواصلة تقديم الدعم للاطباء واسرهم.

وأعلن صفوت أن اللجنة الاجتماعية قدمت خلال شهر نوفمبر الماضى دعماً لأبناء الأطباء فى الدراسة لعدد 39 من اسر الاطباء بمبلغ 134 ألف جنيه

ودعماً لعلاج 35 طبيب بمبلغ 141 ألف جنيه و دعم مشروع العلاج بمبلغ 875 لمستفيد واحد ودعم كارثى بمبلغ 20000 لعدد 1 مستفيد .

ودعت اللجنة الإجتماعية الأطباء لمتابعة جميع انشطتها من خلاص صفحتها على الفيسبوك.