شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الراحل عمرو رزق الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت اف ام بخالص الأسى وفاة الأستاذ/ عمرو محمد عبدالحميد رزق ، الرئيس التنفيذي لإذاعة اون سبورت، ورئيس قناة أون سابقا والذي قدم الكثير في مجال العمل الاذاعي والتليفزيوني.
للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.
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