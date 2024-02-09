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المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الراحل عمرو رزق الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت

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القاهرة - سامية سيد - تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات بالشركة وأسرة راديو أون سبورت اف ام بخالص الأسى وفاة الأستاذ/ عمرو محمد عبدالحميد رزق ، الرئيس التنفيذي لإذاعة اون سبورت، ورئيس قناة أون سابقا والذي قدم الكثير في مجال العمل الاذاعي والتليفزيوني.

للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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