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القاهرة - سامية سيد - تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت اف ام بخالص الأسى وفاة الأستاذ/ عمرو محمد عبدالحميد رزق ، الرئيس التنفيذي لإذاعة اون سبورت، ورئيس قناة أون سابقا والذي قدم الكثير في مجال العمل الاذاعي والتليفزيوني.

شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الراحل عمرو رزق الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية