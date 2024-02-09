شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء منافذ ومعارض سلعية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ والمخابز البلدية والسياحي للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وقام المحافظ بجولة تفقدية لعدد من المنافذ والمخابز بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة، واطمئن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة وجودة الخبز والالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز.

وأكد اللواء أحمد راشد أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الإنضباط بالأسواق، مؤكدًا إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ خلال جولته، للاستماع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدًا لهم أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحالّ السوبر ماركت، للتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ خلال الجولة على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.