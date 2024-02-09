الأرصاد: أجواء مستقرة وتوقعات بتسجيل القاهرة أعلى درجة حرارة تصل لـ22

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة على كل الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافئ على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 10 - 11 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10.