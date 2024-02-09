شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر خط مياه بمنطقة المهندسين وعودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهاء أعمال إصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب بمنطقة المهندسين، والذي كان قد تعرض لكسر صباح اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح لم تستغرق سوى ساعة ونصف فقط، وتم فتح المياه وضخها للمواطنين.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تتيح 4 طرق للتواصل مع الشركة وإرسال شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.

-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.