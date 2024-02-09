شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبد الجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة الأسبق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد نادى جمعية أحمد عرابى بالعبور، ومراسم تشييع الجنازة فى المقابر العائلة بأحمد عرابى.

الدكتور محمد عبد الجواد، حصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة عام 1962، وقد تم انتخابه لأول مرة عام 1990 عضوا بمجلس النقابة العامة للصيادلة، وأعيد انتخابه عام 1994 عضوا ثم وكيلا للنقابة، وقد فاز بمنصب نقيب صيادلة مصر فى 2011.