شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تختتم فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المنسقين الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة الصحة والسكان، فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المنسقين الإعلاميين العاملين بمديريات الشئون الصحية، والجهات التابعة لوزير الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الـ"يونيسف"، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتدريب المنسقين الإعلاميين على 3 دفعات، وتم تنظيمه على مدار يومين، مشيراً إلى أن اليوم الأول تضمن التدريب على أعمال الرصد الإعلامي، وتحليل بيئة المعلومات، والتمييز بين المعلومات الخاطئة والمضللة، وكيفية التعامل معها، والرد على الشائعات، إضافةً إلى أهم الحيل وطرق الخداع التي تستخدم لاختراق الأجهزة الذكية والحسابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تجنبها.

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم الثاني تضمن تدريبين، أولهما عن تخطيط الحملات الإعلامية وأنواع التخطيط الإعلامي وعناصره وأساليبه، وتطرق التدريب الثاني لإجراءات تأمين الصفحات الرسمية لمديريات الشئون الصحية، والجهات التابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية حمايتها من الاختراق.

وقال «عبدالغفار» إن الدفعة الأولى من التدريب تضمنت المنسقين الإعلاميين بمديريات الشئون الصحية بـ8 محافظات، شملت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والفيوم، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، إضافةً إلى المنسقين الإعلاميين لكلٍّ من الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الإسعاف المصرية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقطاع تنظيم الأسرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ألفة طنطاوي نائب مدير الإعلام من أجل تغيير السلوك بمكتب منظمة الـ«يونيسف» في مصر، أن التدريب تم وفقاً لأسس التدريب العلمية القائمة على التفاعل واستخدام الوسائط المتعددة، والعمل ضمن مجموعات لتبادل الخبرات، إضافةً إلى الجمع بين الجانبين النظري، والعملي التطبيقي مشيدة بدور المركز الإعلامي للوزارة في التنظيم والإشراف على التدريب.