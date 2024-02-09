شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قنصنا جنديا من جيش الاحتلال شرقى مخيم المغازى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فـصائل فلسطينية، منذ قليل، قنصها جنديا من جيش الاحتلال شرقي مخيم المغازي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.