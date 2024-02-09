شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية: استمرار العمل المكثف مع واشنطن بشأن التوصل لتهدئة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئاسة الجمهورية، فى بيان قبل قليل، توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصل لتهدئة فى قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة للازمة لإغاثة أهالى القطاع. بيان رئاسة الجمهورية

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