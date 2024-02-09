شكرا لقرائتكم خبر عن 150 نوعا من الورد الجورى.. سيدها الأسود رفيق الأحزان بالمقابر المصرية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عالم النباتات ملىء بالأسرار، لكل منها حكايته الخاصة، وأنواع الزهور لا تعد ولا تحصى ومن بينهم الورد الجورى الذى يضم أكثر من 150 نوعا وألوان متعدده تتجاوز الـ7 ألوان، سيدها اللون الأسود "المعروف بالزنبقة السوداء" ، ما بين الأزرق والروز والأبيض والاحمر والاصفر والبنفسجى، يظل اللون الأسود للورد الجورى اكثرهم دهشة فهو رفيق الحزن، مقارنة بالألوان الأخرى المتعلقة بالغيرة والحب والصفاء والصداقة .

عرف العالم زراعة الورد الجورى منذ 35 مليون عاما كما أكدها علماء النباتات والزراعة، ولكل لون من هذه الزهور بلد مشهورة بزراعته، فبعضها يتم زراعته في الدول الأوروبية، والبعض الأخر في دول الشرق الأوسط ودول شرق اسيا، الجورى الأسود تم رصده و العثور على رفاته في المقابر المصرية القديمة، ويقال انه يزرع في منطقة هالفيتى بتركيا، وعرفته الصين منذ خمسين الف عام ، هي أيضا زهرة موسمية، تكون في البداية زهرة حمراء تنمو خلال فصل الربيع ثم تتحول إلى الأسود خلال فصل الصيف، بسبب طبيعة التربة ونسبة مستويات الحموضة فى المياه الجوفية، خلال أشهر الصيف.

وردة الجيورى السوداء، يطلق البعض عليها اسم الورد الملكي، له شكل جذاب مع رائحة فواحة، لا تهدى فقط في المناسبات الحزينة وانما لها طابع مختلف يمنح الثقة في النفس والمشاعر النبيلة والهدوء والعمق ، لكنها من الزهور المهددة بالانقراض، بسبب بناء احد السدود على نهر الفرات مما تسبب في تغير بيئة زراعته.



الورد الاسود _الورد الاسود



الاسود رفيق الاحزان



عمق المشاعر والحزن