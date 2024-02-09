شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تختتم قافلة معا نستطيع لتعزيز قيم الانتماء لأبناء شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدمج أبناء شمال سيناء وتنمية وعيهم ودعم الطلاب والمساهمة فى بناء شخصيتهم، اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء الخميس 8 فبراير الجارى تسيير قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء، وذلك بالمناطق النائية الأكثر احتياجا.

وقامت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من خلال الإدارات التعليمية بعمل لقاءات تثقيفية وترفيهية وتعليمية لمدة 5 أيام، وتنفيذ الأنشطة المختلفة، والمواد الثقافية بالأماكن المستهدفة.

وتم تقديم برنامج متكامل يشمل مهارات، وندوات تثقيفية وطنية، وعرض أفلام تثقيفية، وندوات تعليمية، وترفيهية، بجانب اكتشاف قدرات الطلاب فى الأنشطة المختلفة)

وتضمن البرنامج حضور الطلاب طابور الصباح ومحاضرات تعليمية على مدار الخمس أيام عن المواد الاساسية (لغة عربية، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، تربية دينية، تربية وطنية).

كما تم تنفيذ النشاط الریاضی، وذلك وفقاً لبرنامج تم إعداده من قبل توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية؛ لتحقيق الاستفادة البدنية من خلال بعض الألعاب والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الفنية والموسيقية.

كما تم عمل محاضرات تثقيفية وعروض تعليمية تخللها بعض الشروحات لتنمية الوعى الوطنى وتنمية الولاء والانتماء وعرض الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية داخل المحافظة وخارجها، وعرض للمشروعات القومية.