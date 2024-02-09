شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس مائل للدفء نهارا والعظمى بالقاهرة 21 درجة والصغرى 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكدت رئاسة الجمهورية، فى بيان قبل قليل، توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصل لتهدئة فى قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة للازمة لإغاثة أهالى القطاع.

بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم 8 فبراير 2024 بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكدت رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري، بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

رئاسة الجمهورية: استمرار العمل المكثف مع واشنطن بشأن التوصل لتهدئة فى غزةرئاسة الجمهورية: مصر لم تغلق معبر رفح منذ اللحظة الأولى.. وإسرائيل قصفته من الجانب الفلسطينى 4 مرات

أكدت رئاسة الجمهورية، فى بيانها، أن أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

رئاسة الجمهورية: أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل

أكد المستشار احمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الموقف المصري تجاه الأزمة الفلسطينية منذ البداية اتسم بالموضوعية الشديدة والمصداقية والتمسك بثوابت موقف مصر السياسية والأخلاقية ودعم الاشقاء، موضحا أن موقف ثابت لمصر لا يتغير على مدار عشرات السنين.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُفصلًا أعده اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية. وأكد رئيس الوزراء حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية، على توطين صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية في مصر؛ لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة جودة المنتجات المُصنعة محليًا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.

وجّه رئيس الوزراء بتعظيم جهود الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وسرعة معالجة أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لجميع الشكاوى والطلبات في ظل التحديات الراهنة؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مع إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات وشكاوى الطوارئ لسرعة معالجتها حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، فضلًا عن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المرتبطة بمحاولات البعض للتلاعب بأسعار وجودة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها بتنفيذ الحملات اللازمة لإنفاذ القانون.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير من عام 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. وأكد التقرير انه تم التعامل مع 1560 شكوى تضرُّر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين، كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 931 شكوى تتعلق برفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة مبالغة وممارسات احتكارية تضر بمصلحة المواطن ومن أبرز هذه الشكاوى التي تتعلق بعدة قطاعات تمس المواطن بصورة مباشرة؛ شكاوى السلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وشكاوى أجهزة المحمول والاتصالات والسيارات، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 791 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز تقارب 85%، وجارِ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى. واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ والمخابز البلدية والسياحي للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع بها وللحد من حالات الغش التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها. محافظ الجيزة: إنشاء منافذ ومعارض سلعية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام

للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع "العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح"، حيث تفقد الوزير يرافقه رئيس وقيادات كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للانفاق مشروع الخط الأول فى المسافة من رأس الحكمة وحتى برج العرب بطول 180 كم. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام ( منشية السد العالى – أبو رجيلة – إسكان مدينة السلام – أطلس – صف الضباط)، ومناطق تابعة لشبكات المرج ( شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس " بمتفرعاتها " – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – مدينة الخصوص)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح غدٍ السبت الموافق 10/2/2024، وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة. ينطلق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد اعتبارًا من غد السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعامالجامعى 2023/ 2024. فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيفادا. ويحصل ترامب، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، على 26 مقعدا للمندوبين عن الحزب فيما يسعى للحصول على العدد الكافي للفوز ببطاقة الحزب الترشيحي للانتخابات الرئاسية. ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيفادا تستمر حتى 30 مايو.. انطلاق الدراسة غدا بالجامعات والمعاهد العليا انقطاع المياه عن 12 منطقة بالمرج والسلام لمدة 14 ساعة

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