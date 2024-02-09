شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: حزب الله يطلق دفعة كبيرة من الصواريخ نحو الجليل الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دفعة كبيرة من الصواريخ أطلقها حزب الله نحو الجليل الأعلى، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن تمكنه من استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة وحققوا بها إصابات مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن حزب الله اللبناني نفذ عمليتين عسكريتين تجاه أهداف إسرائيلية عقب هجوم مدينة النبطية.