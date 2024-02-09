شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة للإناث من دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا السبت، صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث والتى تستمر حتى الخميس القادم 15 فبراير الجارى.

وانتهت أمس الخميس، الفترة التى حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتى بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت 8 فبراير الجارى.

وحددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاونى النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الذكور والتى تبدأ من يوم 17 وحتى 22 فبراير الجارى، كما حددت الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى.

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.