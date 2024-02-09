شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري: إدخال 75 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعض الشاحنات المحملة بمساعدات لأهالي قطاع غزة، إلى معبر رفح اليوم، بحسب بيان أصدره الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأكد الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنه أدخل 75 شاحنة من المساعدات الإغاثية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، ضمن قوافل المساعدات الدولية لأهالي غزة.

وأضاف فرع «الهلال» بشمال سيناء، أنه من بين الشاحنات التي جرى إدخالها إلى قطاع غزة، 5 شاحنات محملة بغاز الطهي الخاص بالمنازل، و70 محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية المواد الغذائية والطبية ومياه الشرب، والمستلزمات الدوائية.

وأوضح الهلال الأحمر المصري، أنه يجري إدخال المستلزمات بناء على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الهلال الأحمر المصري قد ذكر في بيان له اليوم، أنه وصل إلى قطاع غزة، أمس، 25 شاحنة مساعدات، و4 شاحنات غاز، و12 شاحنة مساعدات أردنية، 18 شاحنة مساعدات إماراتية، و65 أخرى، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

بدوره، قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن فريق المتطوعين من الهلال يتسلمون المساعدات، سواء التي تأتي برا أو بحرا أو جوا، ويجري تحميلها على باكيتات خشبية، لسهولة نقلها إلى معبر رفح.