شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يسهم في الرواج السياحي للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من رحاب معبد الأقصر، انطلق، حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تُقام فعالياته خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وشركة مصر للطيران، وتحل دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة.

وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان سنوياً ولاسيما في ظل اهتمامه بدعم العلاقات والأواصر المصرية الأفريقية من خلال القوي الناعمة حيث يلتقي صناع السينما من مصر ومختلف الدول الأفريقية، بمدينة الأقصر لعرض أعمالهم الفنية والتي ستشارك في 4 مسابقات على مدار أسبوع حافل بالفاعليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعة مما يسهم في تحقيق الزخم والرواج السياحي بمدينة الأقصر طوال فترة انعقاده وتسليط الضوء علي هذه المدينة الساحرة، وفق بيان للوزارة.

وقد تم توزيع المواد الدعائية عن المقومات السياحية المتنوعة والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري ولاسيما بمدينة الأقصر على السادة الضيوف.