شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعاملات الزراعية فى شهر أمشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية، وقبيل بداية شهر أمشير الذى تكثر فيه الرياح الشتوية، يعتقد الكثيرون أنه "يستلف 10 أيام من شهر طوبة الذى يسبقه".

وفى التقرير التالى نتعرف من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على أهم المعاملات الزراعية خلال شهر أمشير

1- أمشير الفرصة الأخيرة لكتير من المحاصيل بعده لا يوجد تزهير "الفول والقمح والكمون والبسلة وبعض أشجار الفاكهة".

2- في أمشير الري يكون بحساب ومتابعة مع هبات الرياح للقمح والشمر وخلافه .

3- في أمشير الجميع يستعد لاشجار المانجو والزيتون والمتساقطات.

4- في أمشير يتم الانتهاء من زراعة العروة الصيفية المبكرة "الفاصوليا والطماطم والفلفل والباذنجان وغيرها".

4- في أمشير تبدأ المحاصيل الأرضية “بطاطس – ثوم – بصل – بنجر" في التحجيم السريع "يعني مركبات البوتاسيوم تكون جاهزة".

5- أمشير تزيد الإصابات الحشرية والمرضية لكثير من المحاصيل.