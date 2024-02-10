شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان لعرض السلع بأسعار مخفضة فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورًا ترصد تجهيزات أكبر معارض "أهلا رمضان" في المحافظة، والمقرر افتتحها خلال أيام، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكدت المحافظة مواصلة العمل للانتهاء من تجهيزات أكبر معارض أهلا رمضان لعرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ25%، حيث جارٍ تجهيز معارض لـ"أهلا رمضان" في العمرانية والمنيب وإمبابة والبدرشين.

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية اعتبارا من منتصف فبراير الجاري، لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع للمواطنين.

ومن المستهدف إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.