شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تكشف عن Gemini أحدث نموذج ذكاء اصطناعي.. هل منافسChatGPT أم شبيه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم يتقدم فيه الذكاء الاصطناعي بسرعة، خطت شركة جوجل مرة أخرى قفزة عملاقة إلى الأمام، حيث كشفت عن Gemini، الإصدار الأحدث من مساعدهم الافتراضي، حيث يعد نموذج الذكاء الاصطناعي المتجدد هذا، المعروف سابقًا باسم Bard، بإحداث ثورة في كيفية تفاعلنا مع التكنولوجيا، وفيما يلى نتعمق في تعقيدات Gemini وإمكانياته وكيف يستعد لتغيير مشهد تحسين محركات البحث.

- ما هو جوجل Gemini

Google Gemini ليس مجرد برنامج دردشة آلي آخر، إنه يمثل نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وقدرة من Google حتى الآن، وبفضل إمكاناته المتعددة الوسائط ، يستطيع Gemini معالجة الصور والصوت والفيديو والنص بسلاسة، فتخيل أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل ورقة أكاديمية، وفهم سياق الفيديو، وتفسير الصور، كل ذلك في حزمة واحدة.

2. كيف يختلف Gemini عن ChatGPT؟

في حين أن ChatGPT (وحتى GPT-4) قد أثار إعجابنا بفهمه للغة الطبيعية، فإن Gemini يأخذه خطوة إلى الأمام، إن قدرتها على الجمع بين طرائق مختلفة تميزها. سواء كنت تبحث عن معلومات، أو تحلل البيانات، أو تبحث عن توصيات، فإن تنوع Gemini يبرز من خلالك.

3. الآثار المترتبة على تحسين محركات البحث الخاصة بGemini

هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام، خاصة وأن جوجل متخصصة في تحسين محركات البحث، فقد اعتادت على تحسين المحتوى لكلمات رئيسية محددة، وضمان كثافة الكلمات الرئيسية، واتباع القواعد التقليدية الأخرى، لكن وصول Gemini يغير قواعد اللعبة، إليك الطريقة:

* تجربة مستخدم محسنة

يسمح ذكاء Gemini له بتزويد المستخدمين بما يبحثون عنه بالضبط، عندما يتم دمجها في صفحة نتائج محرك البحث (SERP)، سنشهد تحولًا بعيدًا عن التحسين الصارم القائم على الكلمات الرئيسية، وبدلاً من ذلك، ستحتل اللغة الطبيعية والسياق مركز الصدارة. توقع المزيد من النتائج ذات الصلة وتجربة مستخدم أفضل بشكل عام.

* بناء الروابط والعلاقات العامة الرقمية

سوف تلعب الروابط والاستشهادات الطبيعية دورًا حاسمًا. يستطيع الذكاء الاصطناعي من Google الآن فهم السياق عبر أنواع الوسائط المختلفة، لذا، فإن بناء اتصالات حقيقية والحصول على روابط خلفية عالية الجودة سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى، إن قدرة Gemini على تفسير المحتوى بما يتجاوز مجرد الكلمات الرئيسية تعني أن الاستراتيجيات خارج الصفحة ستحتاج إلى التكيف.

4. مستقبل تحسين محركات البحث مع Gemini

ومع دخولنا عام 2024، يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) تبني هذا التحول النموذجي، سيعيد ذكاء Gemini تعريف ما يمكن وصفه بـ "محتوىً جيدًا"، حيث حان الوقت للتركيز على التواصل البشري، والأهمية، والسياق، إذ ستحتل تحسينات الخوارزمية الإلزامية مرتبة متأخرة بينما نتكيف مع تجربة بحث أكثر سهولة.