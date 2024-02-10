شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: تل أبيب أبدت استعدادا للتفاوض على أساس مقترح اجتماعات باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل عبرت للوسطاء عن رفضها النسبة التى حددتها حماس لأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت الوسائل الإعلام إسرائيلية إن تل أبيب أبدت استعداداها للتفاوض على أساس مقترح اجتماعات باريس .

كما أفادت القناة أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها ترفض معظم ملاحظات حماس ولكنها جاهزة للمفاوضات على أساس اتفاق باريس.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.