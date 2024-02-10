شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تدعم الشباب وذوى الهمم بمنصة المنتجات الصديقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، دعم الشباب وذوى الهمم من خلال المنصة الإلكترونية للمنتجات الصديقة للبيئة التابعة للوزارة.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشباب لديهم مشروعات وافكر مبتكره، سيتم وضعها على قائمة المشروعات الخضراء ومنها مشروع "صنع في مصر"، وسيكون هذا الدعم من خلال التشبيك مع المنصة الإلكترونية التي أعدتها وزارة البيئة للمنتجات الصديقة للبيئة، كما سيكون أيضا من خلال عرضها بالمتجر المخصص للمنتجات الخضراء ، الذى سيقام بمدينة شرم الشيخ ضمن فاعليات مبادرة شرم خضراء.

في سياق متصل، قالت الوزيرة انه سيتم الاهتمام بإتاحة الفرصة لذوي الهمم من اجل المشاركة في مشروعات الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية المناسبة التي سيتم طرحها عبر المنصة الالكترونية.

جدير بالذكر أنه شهدت الفترة الماضية العديد من الجلسات الاستشارية لمشروع مرونة الاستثمار بالتعاون مع منظمة اليونيدو والممول من مرفق البيئة العالمية، بالاستناد على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ والتى تتنبأ بمخاطر واثار تغير المناخ على الاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية حتى عام 2100، دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع السياحي، والتعاون في تنفيذ مشروع "الغردقة الخضراء.