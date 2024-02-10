شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تتظلم على نتيجة ابنك فى الامتحانات.. إليك الرسوم والخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة 5 خطوات للتظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي).

فتحت المديرية باب التظلم على النتيجة بالإدارات التعليمية في اليوم التالي لإعلان نتائج صفوف النقل، مشيرة إلى أن الإدارات التعليمية تستمر في تلقي طلبات التظلم خلال 15 يومًا فقط.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة خطوات تقديم طلب التظلم بالإدارة التعليمية من خلال الطالب أو ولي الأمر على النحو التالي:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

5- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن الطلاب يعودون للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجاري، وتستمر الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا.