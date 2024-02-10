من محبسه.. رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يعلن فوزه بالانتخابات العامة

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من محبسه عن فوزه بالانتخابات العامة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

أعلن نواز شريف رئيس وزراء باكستان الأسبق فوزه بالانتخابات العامة التى أجريت الخميس الماضى، وغاب عنها عمران خان رئيس الوزراء السابق.

وتوجه الناخبون الباكستانيون البالغ عددهم 127 مليونا، الخميس الماضى للتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وسط اضطرابات سياسية تعيشها البلاد.

وعشية الانتخابات ضربت قنابل مكتبين سياسيين في جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.