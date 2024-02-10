شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط وشروط إقامة فروشات وشوادر بيع فوانيس وزينة رمضان فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة باتت تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، والذي يحفل بالعديد من الطقوس المبهجة، ومنها تعليق الزينة والفوانيس في الشوارع والطرقات وإقامة الشوادر والخيم الرمضانية، فوفقًا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا، الإثنين 11 مارس 2024.

وفي محافظة الجيزة يحظر إقامة وإشغال الأرصفة بأي فروشات أو شوادر من أي نوع ويجوز السماح بها في الأراضي الفضاء بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، منعًا للفوضى والتعدي على حرم الطريق، وتجنبًا لإحداث أي تكدسات مرورية.

وفي حال الموافقة على إقامة شوادر زينة رمضان يكون ذلك في الأماكن المناسبة وداخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على تصريح من الحى أو المركز والإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، مع الالتزام بعدد من الضوابط والاشتراطات، نوضحها أبرزها في السطور التالية:

-أن تكون الشوادر بعيدة عن المنشآت البنائية ولا تعطل حركة السير أو الموصلات.

-توافر اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.

-أن تكون على مساحات خالية وطرق مفتوحة، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.