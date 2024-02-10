شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:39 م
موعد صلاة العشاء 6:57
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:08
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:06 م
وقت صلاة المغرب 5:30 م
وقت صلاة العشاء 6:46 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:54
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