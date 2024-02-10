شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 10/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:57





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:08

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:11 م

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:06 م

وقت صلاة المغرب 5:30 م

وقت صلاة العشاء 6:46 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:54