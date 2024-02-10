شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس بعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس فى عدة محافظات على أن تنتظم فى جميع المحافظات والمدارس غدا الأحد، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة تحقيق الانضباط اليومى بالدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى.

وانتهت الخميس الماضى إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس وعاد الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى، وأكدت المديريات التعليمية استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالمدارس، مضيفة أن أعمال الصيانة البسيطة تم الانتهاء منها كما تم استلام الكتب الدراسية وسيتم توفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.