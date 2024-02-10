شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس جامعة الزقازيق لذوى الإعاقة: 10 بروتوكولات خاصة بقضايا ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس جامعة الزقازيق والمشرف على كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه تم عقد 10 من البروتوكولات لخدمة ودمج ذوى الإعاقة، ومؤخرا تم عقد بروتوكول بين الكلية ومؤسسة حياة كريمة ليكون البروتوكول العاشر مع جهات تفيد الكلية وطلابها يهدف إلى تدريب طلاب الكلية بشكل عملى بحيث يقومون بالقاء محاضرات توعوية بالقرى الأكثر احتياجا ومشروعات حياة كريمة لتوعية الاهالى بأسباب الإعاقة وانواعها وكيفية تشخيصها والتعامل مع ذوى الإعاقة.

وتعريف المجتمع بالخدمات المتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه تم عقد بروتوكول آخر مع المجلس القومى للإعاقة هدفه الأساسى أن يمثل طلابنا الكلية فى المبادرات وتوفير فرص عمل للطلاب الخريجين من ذوى الإعاقة فى المطارات والبنوك بأن يقوموا بترجمة لغة الإشارة أثناء التعامل مع ذوى الإعاقة والتعامل معهم من خلال طلابنا وخريجى الكلية.

وأشار الببلاوى إلى أن الكلية عقد العديد من البروتوكولات مع عدد من الوزارات منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الهيئات المهمة بقضايا ذوى الإعاقة.

منها مؤسسة نداء ومؤسسة عطاء والاتحاد المصرى للشلل الدماغى ولفت أن مؤسسة عطاء بالشراكة مع الجامعة وفرت خدمات الاتاحة لذوى الإعاقة فيما يتعلق بعمل منحدرات تسهل حركة الكراسى المتحركة لذوى الإعاقة بالإضافة إلى تشغيل أسانسير بالكلية وتوفير معمل حاسب إلى لعقد الاختبارات الصوتية لهم وتهيئة دورات المياة بالكلية بما يتناسب مع ذوى الإعاقة وتسعى الكلية إلى التعامل مع كل ما يخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.



الدكتور إيهاب الببلاوى مع إيمان كريم المسئول العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة