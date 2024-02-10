شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: أخطأنا فى غزة وكان على إدارة بايدن إدانة تصريحات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن ارتكبت "أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضاف فاينر أنه "كان على إدارة بايدن الإسراع في إدانة تصريحات إسرائيلية شبهت الفلسطينيين بالحيوانات".

وقدم المساعد بعضًا من أوضح عبارات الندم التي قدمتها الإدارة لردها على حرب غزة، وهي علامة على تزايد الضغط الديمقراطي على الرئيس بايدن.

وفي اجتماع مغلق مع الزعماء العرب الأمريكيين في ميشيغان هذا الأسبوع، اعترف أحد كبار مساعدي الرئيس بايدن في مجال السياسة الخارجية بوجود أخطاء في رد فعل الإدارة على الحرب في غزة، قائلاً إنه ليس لديه "أي ثقة" في أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لقبول الحرب في غزة. اتخاذ "خطوات هادفة" نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

ولليوم الـ127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.