شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تجدد رخصة تشغيل محل فى الجيزة.. اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها طبقًا لتوجه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات، حيث تتيح للمواطنين عشرات الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية، أبرزها المتعلقة بتراخيص المحال.

تقدم المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال التجارية والصناعية، إمكانية تجديد رخصة تشغيل محل، وذلك وفقًا للخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستاجر أو وكيل أعمال عنه (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.

ثالثاً: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.