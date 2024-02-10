شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مرتفع لطلاب المدارس فى أول يوم بالفصل الدراسى الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم صباح اليوم حضور طلاب المدارس فى أول يوم بالفصل الدراسي الثاني مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحدثت المدارس فى طابور الصباح والإذاعة المدرسية عن دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل فى حماية أمن الوطن واستقراره، كما شددت المدارس على تسليم الكتب المدرسية وانتظام الدراسة .

وانتهت الخميس الماضى إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس وعاد الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى، وأكدت المديريات التعليمية استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالمدارس، مضيفة أن أعمال الصيانة البسيطة تم الانتهاء منها، كما سيتم تسليم الكتب الدراسية وتوفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.