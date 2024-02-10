شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة "أبواب الخير" لرعاية 5 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر
وحرص صندوق تحيا مصر منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية للزواج لاسيما الفتيات اليتيمات، وذلك بتكلفة 534 مليون جنيه، واستفاد من مبادرات الحماية الاجتماعية 3.6 ملايين مواطن في المناطق الأكثر احتياجًا كما أمتد نشاط الصندوق خارج حدود الدولة المصرية هذا العام ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين والسوريين، بتوجيه قوافل إغاثية شاملة لهم، فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة، وخاصةً المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي وباعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
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