شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- طباعة الاستمارة الإلكترونية ألوان من ثلاث ورقات عليها نفس الصور المطلوبة والمصورة فى الاستوديو + صورة من الاستمارة.

- 4 صور شخصية مكتوب عليها الاسم مطبوع فى الاستوديو

- شهادة ميلاد حديثة.

- إيصال المصروفات وصورة منه.

- إيصال التابلت وصورة منه.

- إيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه.

7- صورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر.

- إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً.

- طابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات.

- صورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الإدارة العامة للامتحانات بـ20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة، أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من يوم الأحد وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجارى.