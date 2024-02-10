شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الإغاثة الطبية فى غزة: نثمن جهود مصر الكبيرة لإدخال المساعدات للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، الدكتور عائد ياغي، إننا نثمن الجهود المصرية الكبيرة لإنفاذ دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك جهود مصرية حثيثة بشأن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد عرقلة دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

ولليوم الـ 127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مخلفًا أكثر من 27 ألف شهيد و67 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

طالب محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح، التي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترًا مربعًا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير.