شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر بذلت جهودا كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن بيان الرئاسة حول الأوضاع في قطاع غزة واضح جدا في مواجهة أى تصريحات غير مسئولة صدرت من الرئيس الأمريكي جو بايدن أو تصدر من أطراف الاحتلال، متابعا: "مصر منذ البداية بذلت جهودا كبيرة لوقف العدوان على قطاع غزة والوصول إلى هدنة ثم استمرار دخول المساعدات وتعرضت لضغوط كثيرة وواجهت تحديات مختلفة ووضعت خطوط حمراء فيما يتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية في قناة "النيل للأخبار": "معبر رفح مفتوح طول الوقت وعلى مدار الساعة ومصر ضغطت من أجل مضاعفة المساعدات الإنسانية لأهل غزة وتحقيق هدن إنسانية مختلفة.. ودور مصر واضح وقوي فيما يتعلق بدخول المساعدات وكشفت التعنت الإسرائيلي ومحاولات حصار وإبادة غزة"، لافتا إلى مصر تدعم دخول المساعدات بشكل مستمر وبكميات كبيرة وموقف مصر ثابت من خلال التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية ضخمة وسط حصار وتجويع وغيره وقصف المستشفيات وظروف صعبة للغاية".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الدولة المصرية تضغط في اتجاه حل الدولتين لإقرار السلام في الشرق الأوسط وهذه هي القضية الفلسطينية.. والدور المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ البداية قوية ومصر أكبر دولة قدمت شهداء في هذا الأمر.. والدور المصري شامل وكبير ولذلك نجد أكاذيب مستمرة.. ومصر قادرة على شرح حقيقة القضية الفلسطينية بوضوح والرئيس عبد الفتاح السيسي شرح القضية وأهميتها وتواصل مع المسئولين والرؤساء.. ورأينا قمة القاهرة للسلام في إطار الدور الرئيسي للدولة المصرية وهي الطرف الذي يعرف الكثير من المفاتيح للقضية الفلسطينية".

ولليوم الـ 127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مخلفًا أكثر من 27 ألف شهيد و67 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.