شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مديرية تموين الجيزة للإبلاغ عن شكاوى السلع التموينية ومخالفات التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على الأسواق لمراقبة عملية تداول السلع والتزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع الغش التجاري بجميع صوره، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، ومدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.

وفي هذا الإطار، كشفت مديرية التموين بالجيزة عن طرق تواصل المواطنين مع المديرية للإبلاغ عن حالات احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري بكافة صوره حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، موضحة أرقام التواصل للإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى على النحو التالي:

-محى محمد، سلطان النجار مسؤولي المخابز/ التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: 01123841523 ، 01009183441

-رشا عمر مسؤلة السلع التموينيه والبدالين/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01121269412

-ياسر حنفي مسؤول سكر المبادرة/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01100962635

-مصطفى أحمد مسؤول غرامات المخابز/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01008354444

-عماد شفيق مسؤول المطاحن/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01065727968

-علي البربري مسؤول البتروليه/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01141434995

-محمود فتحي مدير مكتب وكيل الوزارة/ التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01150735519

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الانضباط بالأسواق، مؤكدًا إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.