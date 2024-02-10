وزارة الأوقاف تنشر السؤال 4 في المسابقة الثقافية لمراكز الثقافة الإسلامية

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل مختلف الأنشطة بمراكز الثقافة الإسلامية، نشرت الوزارة السؤال الرابع فى المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسى ( 2023م - 2024م )، وذلك على مدار أربعة أسابيع.

السؤال الرابع:

البيان لما جاء مجملًا فى القرآن الكريم قد يكون بالقرآن أو بالسنة

أ‌) عرِّف المجمل والمبيّن فى اصطلاح العلماء.

ب‌) بيِّن صور بيان السنة لما أُجْمِل فى القرآن الكريم.

ترسل الإجابة عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerDncsw4AH9-gxrmvrpieBFxnJzXYsMFGBMLMyS1n4vq385g/viewform?usp=sf_link

علمًا بأن سؤال المسابقة سينشر يوم السبت من كل أسبوع، وتستقبل الإجابات من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء لمدة أربعة أسابيع، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا مع صرف مكافأة مالية لأفضل المشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة عن أكبر عدد من الأسئلة، كما يتم تكريم أفضل ثلاثة مراكز ثقافية إسلامية حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكلٍّ من عمداء ومديرى المراكز الثلاثة الأولى، مع الفائزين المتميزين.