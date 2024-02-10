شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستكمل غدا تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل غدا الأحد مع بداية الفصل الدراسي الثاني المدارس تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، حيث تم تسليم طلاب أجهزة التابلت قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول وسيتم تسليم باقى الطلاب مع انطلاق الترم الثانى غدا الأحد.

وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي وتضمنت: إقرار استلام التابلت وأصل إيصال تأمين التابلت وصورة شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة الرقم القومى إن وجدت وصورة بطاقة ولى الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، موضحة أنه يتم تسليم التابلت بعد سداد الطالب رسوم التأمين فى مكاتب البريد والتى تصل إلى 105 جنيهات كما يتم تسليم التابلت بعد تحديثه وربطه بمنصة التعلم ومنصة الامتحانات الإلكترونية.