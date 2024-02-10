شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يشهد بثا تجريبيا لمنصة العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، إن وزير العمل حسن شحاتة، يجرى صباح غد الأحد، جولة ميدانية، بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن أبرز فعاليات الجولة هى زيارة لمواقع عمل وإنتاج، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة نحو المزيد من تعزيز العلاقات بين صاحب العمل والعامل، لصناعة بيئة لائقة يزداد فيها الإنتاج، والاستثمار.

كما تتضمن الجولة أيضا تسليم عقود عمل لذوي همم، لدمجهم في سوق العمل تنفيذالتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيسلم الوزير جوائز لخريجي تدريب مهني تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.

ومن المقرر أن يشهد "الوزير" البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة، وسيستقبل الوزير شحاتة، اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية،وممثلى أصحاب أعمال وعمال و"نواب برلمان"،بجانب قيادات وعاملين "مديرية العمل بالمحافظة.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، استعدادها لإطلاق المنصة الرقمية لخدمات العمالة غير المنتظمة، حيث يعكف المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة على الإسراع من الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإطلاق المنصة الإلكترونية، التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أنها ستضمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.