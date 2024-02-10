شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة بجامعة القاهرة فى اليوم الأول للفصل الدراسى الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جامعة القاهرة، انتظام فى الدراسة فى اليوم الأول من انطلاق الفصل الدراسى الثانى، وسط توافد الطلاب على الحرم الجامعى لمتابعة الجداول الدراسية للمحاضرات، وسط انتشار موسع لرجال الأمن الإدارى بالجامعة لتأمين الحرم الجامعى ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

وينطلق الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات والمعاهد اعتبارًا من اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصلالدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023/ 2024.

وأعلنت الجامعات جاهزيتها لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى، اذ تم الانتهاء من تجهيز القاعات والمدرجات ومراجعة أعمال الصيانة والبنية التحتية للقاعات والمدرجات لتكون على اتم استعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى 2023/ 2024.

فيما أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز. وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.



بدء الترم الثانى بالجامعات (11)



بدء الترم الثانى بالجامعات (12)



رجوع الدراسةللترم الثانى بجامعة القاهرة



عودة الدراسة بالجامعات (1)



عودة الدراسة بالجامعات (2)



عودة الدراسة بالجامعات (3)



عودة الدراسة بالجامعات (4)



عودة الدراسة بالجامعات (5)



عودة الدراسة بالجامعات (6)



عودة الدراسة بالجامعات (7)



بدء الترم الثانى بالجامعات (1)



بدء الترم الثانى بالجامعات (2)



بدء الترم الثانى بالجامعات (3)



بدء الترم الثانى بالجامعات (4)



بدء الترم الثانى بالجامعات (5)



بدء الترم الثانى بالجامعات (6)



بدء الترم الثانى بالجامعات (7)



بدء الترم الثانى بالجامعات (8)



بدء الترم الثانى بالجامعات (9)