شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر موعد لتقديم تظلمات صفوف النقل والإعدادية على نتيجة الترم الأول بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة في استقبال طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأحد الماضي الموافق 4 فبراير 2024، فيما بدأت في استقبال طلبات التظلم على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الأربعاء 7 فبراير الماضي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار تلقي طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لمدة 15 يومًا على مستوى كافة الإدارات التعليمية من موعد البدء، حيث تنتهي مهلة تقديم تظلمات الصفوف (من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي) يوم 18 فبراير، فيما تنتهي مهلة تقديم تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي 21 فبراير.

وفيما يتعلق بضوابط وإجراءات تقديم تظلمات صفوف والنقل والشهادة الإعدادية، أوضحت المديرية أن على الطالب أو ولي أمره التقدم بطلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها في المادة الواحدة لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، و35 جنيها لطلاب الشهادة الإعدادية، و40 جنيها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ثم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد.

وأشارت إلى أنه يجرى تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وفي حال أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني انطلقت صباح اليوم لطلاب المدارس فى عدة محافظات، على أن تنتظم فى جميع المحافظات والمدارس غدا الأحد، حيث انتهت إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس الخميس الماضى،

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.